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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 20:04 Güncelleme: 26.05.2024 - 20:04
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Ceyhun Sesigüzel

        Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Meunier, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Umut Güneş, Berat Özdemir, Bardhi (Dk. 19 Kerem Şen), Trezeguet, Pepe, Enis Destan

        MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Ali Kaan Güneren, Bassogog, Flips, Saponara, Chatzigiovanis, Ali Sowe

        Gol: Dk. 25 Chatzigiovanis (penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

        Sarı kart: Dk. 22 Baniya (Trabzonspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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