Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Ceyhun Sesigüzel
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Meunier, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Umut Güneş, Berat Özdemir, Bardhi (Dk. 19 Kerem Şen), Trezeguet, Pepe, Enis Destan
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Ali Kaan Güneren, Bassogog, Flips, Saponara, Chatzigiovanis, Ali Sowe
Gol: Dk. 25 Chatzigiovanis (penaltıdan) (MKE Ankaragücü)
Sarı kart: Dk. 22 Baniya (Trabzonspor)
TRABZON
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.