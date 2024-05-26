Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Ceyhun Sesigüzel
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Meunier, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı (Dk. 83 Arif Boşluk), Umut Güneş, Berat Özdemir (Dk. 60 Visca), Bardhi (Dk. 19 Kerem Şen- Dk. 83 Umut Bozok), Trezeguet (Dk. 83 Fountas), Pepe, Enis Destan
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya (Dk. 78 Kazımcan Karataş), Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Ali Kaan Güneren, Bassogog (Dk. 83 Cephas), Flips (Dk. 88 Bajic), Saponara (Dk. 78 Efkan Bekiroğlu), Chatzigiovanis, Ali Sowe (Dk. 83 Machedo)
Goller: Dk. 25 (penaltıdan) Chatzigiovanis, Dk. 78 Ali Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 63 Visca, Dk. 88, Dk. 90+1 ve Dk. 90+6 (penaltıdan) Enis Destan (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Dk. 22 Baniya, Dk. 90+4 Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor) Dk. 54 Bahadır Güngördü, Dk. 68 Radakovic, Dk. 84 Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü)
TRABZON
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