25 haftalık doğan Metin Alp'ın solunum yetmezliğine kök hücre tedavisiyle çözüm bulundu

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da 25 haftalık dünyaya gelen Metin Alp bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde verdiği 116 günlük yaşam mücadelesini kök hücre tedavisi sayesinde kazandı.

Bayburt'ta yaşayan 36 yaşındaki Zeynep Saka, hamileliğinin 25. haftasında başvurduğu özel bir hastaneden enfeksiyon nedeniyle 24 Ocak'ta Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Kadın Doğum Ünitesine sevk edildi.

Fikret Saka ile 4 yıllık evli olan bir çocuk annesi Saka, vücudundaki enfeksiyonun bebeği etkilemesinden ötürü doğuma alındı. Saka çifti, sezaryenle doğan 1 kilogram ağırlığındaki bebeğe "Metin Alp" adını verdi.

Tedaviden sonuç alan Bezirganoğlu, belli bir süre sonra Metin Alp'e ikinci kez kök hücre tedavisi uyguladı. Tedavinin üçüncü ayında solunum cihazından ayrılan bebek, serbest oksijen desteğiyle 3 kilo 500 gram olarak taburcu edildi.

Hem erken doğum hem de solunum yetmezliği nedeniyle bebeğin zor günler geçirdiğini belirten Bezirganoğlu, "Bu açıdan benim gördüğün en kötü hastaydı. Tüm destek tedavilerine rağmen kandaki oksijen düzeyini normal aralıkta tutmakta ve akciğerlerini havalandırmakta çok zorlandık. Çok uzun bir dönem yaşam ve ölüm arasında seyretti." dedi.

Bezirganoğlu, bebeğin hayata tutunması için ekip arkadaşlarıyla büyük mücadele verdiklerini anlatarak, "O hayata tutundu, hayata tutundukça biz de olağanüstü bir çabayla onu hayatta tutmak için uğraştık." ifadesini kullandı.

Kök hücrelerin, ölen, hastalanan ya da hasarlanan hücrelerin yerine yenisini üretebildiğini aktaran Bezirganoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyada yavaş yavaş artan bir uygulama. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığının belli prosedürler sonucunda izniyle çok kısıtlı merkezlerde deneyimli ekiple yeni yeni uygulanmaya başlandı. Biz de bu hastamıza kan bankasından temin ettiğimiz göbek kordonu kökenli kültüre edilmiş kök hücre tedavisi uyguladık. Uygulama hem damardan hem de akciğere entübasyon tüpünden verilerek yapıldı. Gerçekten çok büyük fayda gördük. Üç ayın sonunda hastayı solunum cihazından ayırabildik. Serbest oksijen desteğine geçti. Annesine kavuşturabildik."