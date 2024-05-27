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        Trabzonspor'da kupasız geçen sezon

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de sezonu 67 puanla 3. sırada kapatan Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun ardından adeta gerileme dönemine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 11:22 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:22
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        Trabzonspor'da kupasız geçen sezon
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de sezonu 67 puanla 3. sırada kapatan Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun ardından adeta gerileme dönemine girdi.

        Bordo-mavililer, şampiyonluktan sonraki 2 sezonda arzu ettiği başarının uzağında kalarak Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayamadı.

        Trabzonspor, son dönemlerde 2021-2022 sezonunda şampiyonluk, 2019-2020 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Karadeniz ekibi, 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonu olmak üzere bu süreçte müzesine 4 kupa getirmişti.

        2021-2022 sezonunda 38 maçta 81 puan toplayarak şampiyon olan Karadeniz ekibi, 2022-2023 sezonunda 36 maçta 57 puanla ligde 6. sırada, bu sezonda 38 maçta 67 puan ile 3. sırada yer aldı.

        - Liderle tarihi fark

        Trabzonspor, ligde şampiyonluk yarışından erken koparken şampiyon Galatasaray'ın da çok büyük farkla gerisinde kaldı.

        Bordo-mavililer, 102 puan ile şampiyon olan sarı-kırmızılı takımdan 35 puan, ikinci sıradaki Fenerbahçe'den de 32 puan daha az puan toplayabildi. Karadeniz ekibi, geçen sezon şampiyon Galatasaray'ın 31 puan gerisinde yer almıştı.

        Trabzonspor, en son 40 puanla bitirdiği 2015-2016 sezonunda, 79 puanla şampiyon olan Beşiktaş'ın 39 puan gerisinde kalıp en büyük farkı yaşamıştı.

        Son 2 sezonda şampiyon olan takımlardan büyük fark yiyen bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde elenirken, bu sezon da finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup olarak kupa hedefini gerçekleştiremedi.

        - Tek teselli Avrupa kupaları

        Ligi geçen sezon 6. sırada bitirdiği için Avrupa Kupaları'na katılmayan Trabzonspor'da bu sezon tek teselli bu hakkı elde etmek oldu.

        Bordo-mavililer, sezonu 3. sırada bitirdiği için bir sezon aradan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turunda mücadele ederek tekrar Avrupa'da sınav verecek.

        - 2 teknik direktör görev yaptı

        Trabzonspor'da bu sezon Nenad Bjelica ve Abdullah Avcı olmak üzere 2 teknik direktör görev yaptı.

        Hırvat teknik adam ile ilk 8 haftada 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 12 puan toplayarak ligde 7. sırada yer alan bordo-mavililerde, daha sonra takımın başına 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşadığı teknik direktör Abdullah Avcı getirildi.

        Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile çıkışa geçerek 30 haftada 17 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile 55 puan daha topladı ve ligi üçüncü sırada bitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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