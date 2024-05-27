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        AK Parti Trabzon İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama

        AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:02 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:02
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        AK Parti Trabzon İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
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        AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Mumcu, parti binasında düzenlediği toplantıda, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbenin 27 Mayıs darbesi olduğunu söyledi.

        Darbenin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını belirten Mumcu, "Dönemin tek partili CHP yönetimiyle girdikleri seçim yarışında rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa süre içinde gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmışlardır." dedi.

        Mumcu, "Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu'dan silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını izale etmiş, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe ezan uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermişlerdir. Devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanlar çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında, askerin namlusunun Çankaya Köşkü'ne çevrilmesini sağlamışlardır." diye konuştu.

        Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryonun da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışıldığını ifade eden Mumcu, şunları kaydetti:

        "Ancak milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Bu vesile ile Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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