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        Uzungöl yeni turizm sezonuna hazır

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de işletmeler, yeni yeni canlanmaya başlayan sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:54
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        Uzungöl yeni turizm sezonuna hazır
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        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de işletmeler, yeni yeni canlanmaya başlayan sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı.

        Trabzon'a 99, Çaykara ilçe merkezine ise 19 kilometre mesafede bulunan Uzungöl, zengin bitki örtüsü, turistik tesisleri ve bungalov yapıların yanı sıra yöresel lezzetleriyle dikkati çekiyor.

        Bölgeye gelen turistlerin ilk tercihleri arasında yer alan Uzungöl, ziyaretçilerine trekking, zipline, yamaç paraşütü, salıncak, foto safari gibi aktivitelerle tabiatla iç içe vakit geçirme fırsatı sunuyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yaptırılan seyir terasında doğal güzelliklerin kuş bakışı izlenebildiği ünlü turizm beldesinde, 2023-2024 sonbahar-kış döneminde yürüyüş yolları, korkuluk rehabilitasyonu ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları yapıldı.

        Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine, Uzungöl'ün Trabzon ve Doğu Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

        Gün geçtikçe Uzungöl'ün değerinin arttığına işaret eden Tok, bu sene geçen yıla göre çok daha fazla turist beklediklerini dile getirdi.

        Tok, daha güzel ve kaliteli hizmetle turist sayısını artırmaya gayret edeceklerini belirterek, "Tüm paydaşlarla gelen misafirlerimize kalite, fiyat, ulaşım, asayiş, emniyet noktasında en iyi hizmeti sunacağız. Uzungöl'ü doğasıyla gölüyle yaban hayatıyla beraber işliyoruz. Çok güzel bir sezon olacağını düşünüyorum." dedi.

        Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özen de Karadeniz denilince akla turizm, turizm denilince de Uzungöl'ün geldiğini kaydetti.

        Uzungöl'ün bölgenin adeta çekim merkezi olduğunu ifade eden Özen, "Hizmetimizle kalitemizle burada sorunsuz bir turizm sezonu geçiriyoruz. İşletmelerimiz hazırlıklarını yerine getirdi. Şu an yerli ve yabancı turistlerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

        Turizm işletmecisi Sinan Toprak da sezon hazırlıklarını tamamladıklarına işaret ederek, hayırlı ve bereketli bir sezon olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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