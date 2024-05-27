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        Trabzon'da belediye başkanlarından Tonya Belediye Başkanı Beşel'e destek ziyareti

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberindeki 17 ilçe belediye başkanı, 24 Mayıs'ta makam odasında saldırıya uğrayan Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 14:21 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:21
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        Trabzon'da belediye başkanlarından Tonya Belediye Başkanı Beşel'e destek ziyareti
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberindeki 17 ilçe belediye başkanı, 24 Mayıs'ta makam odasında saldırıya uğrayan Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'i ziyaret etti.

        Genç, Tonya Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, Beşel'e seçimden sonraki ilk ziyaretleri olduğunu söyledi.

        Tonya halkının iradesiyle yeniden vazifeye gelen Beşel'e "Hayırlı olsun." dileklerini ileten Genç, ilçe belediye başkanlarıyla Tonya Belediyesinde meydana gelen hadiseyi kınamak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

        Genç, ilçe halkının iradesine saygının gereği olarak, bu tür menfur hadiseleri bir platform dahilinde kınamak için ilçe belediye başkanlarını davet ettiğini belirterek, olayı şiddetle kınadıklarını vurguladı.

        Beşel'e "Geçmiş olsun." dileğinde Genç, "Bu olay Tonya Belediye Başkanımız Osman Beşel'e olan kişisel bir hadise değildir. Bunu bir kez daha burada vurgulayalım. Görevi gereği yaşanan bir hadisedir. Görevi gereği halkımızın iradesini temsil ederken bu tür hadiselerle karşılaşabiliriz ancak belediye başkanları görevinden dolayı halkı tarafından ancak seçim zamanı sorgulanabilir." dedi.

        - "Yapılan eylemin takipçisi olacağız"

        Bu saldırıyı kesinlikle kabul etmediklerini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

        "Biz belediye başkanıyız. Halkımız tarafından vazifelendirildik. Bu tür müessir olaylar bizi yıldırmasın. Tonya'mız başta olmak üzere aldığımız iradeyi en iyi şekilde neticelendirmek adına hizmet yolculuğumuza devam edeceğiz. Ben bir kez daha değerli başkanıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tonya'mızın güzel insanlarına mal etmeden bireysel manada yapılan eylemin, adli sonuçlarıyla da idari sonuçlarıyla da takipçisi olacağız. Bu davetime icabet eden bütün ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum."

        - "Şahsıma karşı değil"

        Tonya Belediye Başkanı Beşel de ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

        Olayın şahsına karşı işlenmediğini aktaran Beşel, "Ben bu hadiseyi şahsıma karşı değil, bireysel olarak değil, hepimizin icra ettiği, halkın iradesinden kaynaklanan kamu görevine, kamu görevi paylaşımı kapsamında belediye başkanlığı makamına ve görevine yapılmış bir başkaldırı ve akabinde bir saldırı olarak tespit, tanım ve değerlendirmesini sizlere arz ediyorum. Hepimizin görevi bulunduğu noktada kamuya, bu ülkeye en güzel hizmeti verebilmektir. " diye konuştu.

        Beşel, bu hizmetin verilebilmesinin birliktelik ve disiplinle mümkün olacağının altını çizerek, disiplin kurallarına ve kamu görevinin gereklerine en uygun şekilde davranıp en güzel hizmeti ortaya koyma mükellefiyetine uymayanlara karşı sorumlulukları, yetki ve görevleri olduğunu söyledi.

        Yaşanan hadisenin bütün Tonya'yı, Tonya üzerinden tüm ülkeyi derinden etkilediğini kaydeden Beşel, şöyle devam etti:

        "Sayın Bakanlarımız, teşkilatlarımız ve özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız ve sizlerin, Tonya halkımızın, ülkemizde tanıyan, tanımayan birçok kurum ve müessesenin bu konuda gösterdiği ilgiye kalben teşekkür ediyorum. Olayları hiçbir şekilde bireysel, şahsi olarak değerlendirmiyorum. Bunlar görevlerimizde, kamu hizmetleriyle ilgili olaylardır. Tonya halkının da bu yönde, süreçte gösterdiği ilgiye ve olaya karşı gösterdiği tepkiye teşekkür ediyorum."

        - "Yapılanı kabul etmek, onaylamak mümkün değil"

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da olayı kınamak için bir araya geldiklerine dikkati çekerek, "Masaya baktığım zaman parti, siyaset ayrımı olmaksızın her siyasi partiden, her görüşten arkadaşımın, belediye başkanının masada olduğunu görüyorum. Bu çok kıymetli. Bu birlikteliği tahsis eden ve bizleri burada toplayan Büyükşehir Belediye Başkanıma bu anlamda teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Doğru davranışın da bu olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

        "Çünkü hepimiz seçildiğimiz bu onurlu görevleri, kamu kaynaklarını verimli kullanarak vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet etme gayretiyle yapıyoruz. Bu hizmetlerimiz sırasında tabii bu işin doğasında maalesef bu tür talihsizlikler de olabiliyor. Biz de yaşadık, ben de yaşadım. Tabii yapılanı kabul etmek, onaylamak mümkün değil. Yapılanı şiddetle kınadığımızı tekrar ifade ediyorum. Bizler seçildiğimiz şehirlerin, seçildiğiniz beldelerin ve ilçelerin şehri eminleriyiz. Dolayısıyla hem kamu görevini yapmakla mükellefiz hem de oradaki huzurun tesisinden de bir noktada sorumluyuz. Yapılanın yasal yaptırımları olacaktır, sorumluluğu olacaktır ama bu hadiseyi yapan insanların gelip başkanımızdan, belediyemizden çünkü halkın iradesine karşı yapılan bir saygısızlıktır aynı zamanda, özür dilemesi ve kendilerine af dilemesi gerektiğine inanıyorum. Ayrıca o yaptıkları büyük hatanın affını dilemeleri gerektiğine inanıyorum."

        Diğer ilçe belediye başkanları da Tonya Belediye Başkanı Beşel'e "Geçmiş olsun." dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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