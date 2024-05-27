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        Trabzon'da "Anadolu Toplantıları" düzenlendi

        Trabzon'da, Pelvik Taban ve Kozmetik Jinekoloji Derneğince (PET-KOZ) "Anadolu Toplantıları" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:43
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        Trabzon'da "Anadolu Toplantıları" düzenlendi
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        Trabzon'da, Pelvik Taban ve Kozmetik Jinekoloji Derneğince (PET-KOZ) "Anadolu Toplantıları" gerçekleştirildi.

        Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Aksoy, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Recep Erin, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın ile PET-KOZ Derneği Başkanı Prof. Dr. Ozan Doğan katıldı.

        Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonundaki programda katılımcılara, jinekoloji ve pelvik taban cerrahisi alanındaki en yeni bilgi ve tekniklerin pratik ve teorik eğitimleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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