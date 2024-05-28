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        Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu'nun yeni hedefi dünya şampiyonluğu

        GÖKTUĞ ERGÜN - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda altın madalya kazanan Furkan Ubeyde Çamoğlu, gözünü dünya şampiyonasına çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:20 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:20
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        Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu'nun yeni hedefi dünya şampiyonluğu
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        GÖKTUĞ ERGÜN - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda altın madalya kazanan Furkan Ubeyde Çamoğlu, gözünü dünya şampiyonasına çevirdi.

        Gaziantepli Furkan Ubeyde Çamoğlu, ailesinin yönlendirmesiyle 10 yaşında tekvandoya başladı.

        Yaklaşık 9 yıldır bu sporla ilgilenen 19 yaşındaki Çamoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'ten Trabzon'a geldi.

        Ailesiyle Trabzon'a yerleşen Çamoğlu, tekvando çalışmalarını Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde devam ediyor.

        Trabzon Kalkınma Gençlik Merkezi'nde yoğun tempoyla çalışan Çamoğlu, katıldığı 2023 Türkiye Açık Turnuvası'nda ikinci, 2024 Türkiye Açık Turnuvası'nda ise birinci oldu.

        Milli takıma girme hakkı kazanan Çamoğlu, 9-12 Mayıs'ta Belgrad'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 54 kiloda şampiyonluk elde etti.

        Furkan Ubeyde Çamoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda ailesinin ısrarıyla spora başladığını anlattı.

        O dönem tekvandoyla ilgilenen ağabeyiyle spor salonuna gittiğini belirten Çamoğlu, "Zorla gönderdiler ama orada tutundum." dedi.

        Çamoğlu, milli sporcu olan ağabeyi Doğukan Çamoğlu'nun deprem zamanı Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübüne transfer olduğunu ifade ederek, "O zaman ben Ankara'nın bir kulübündeydim. Ağabeyimle birkaç defa kampa gelmiştim, ortamı sevdim, çok cana yakınlardı. Ben de buraya transfer oldum." diye konuştu.

        Belgrad'daki şampiyonada kürsüye çıkmaktan büyük gurur duyduğunu vurgulayan milli sporcu, şunları kaydetti:

        "Avrupa Şampiyonası'nın en genç sporcularından biri olarak Allah'a şükürler olsun ki ülkemi en iyi şekilde temsil ettim, çok gururluydum. Bu şampiyonluk benim için bir başlangıçtı. Allah'ın izniyle 2025 Dünya Şampiyonası ve 2028 Olimpiyatları tek hedefim. Buralarda altın madalya istiyorum."

        - "2028'de yapılacak olimpiyatlar için en büyük adayımız Furkan"

        Trabzon Büyükşehir Belediyespor tekvando başantrenörü ve Türkiye Tekvando Federasyonu Büyükler Teknik Kurulu üyesi Muammer Aydemir ise sporcusunun kariyer basamaklarını adım adım planladıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

        "Süreç içerisinde Türkiye şampiyonu oldu. 60 ülkenin katıldığı, uluslararası olimpiyatlara puan veren Antalya Turkish Open'da da şampiyon oldu. Avrupa şampiyonluğuna direkt gitmeye hak kazandıktan sonra Avrupa'da da şampiyon oldu. Kulübümüz, Trabzon'umuz ve ülkemiz için çok büyük bir başarıdır. Trabzon'a büyüklerde gelen ilk Avrupa şampiyonluğumuz. Olimpiyatlara puan veren müsabakalarda yarışacak. Olimpik havuzda şu an kendisi, 2028'de yapılacak olimpiyatlar için en büyük adayımız Furkan."

        Tekvando İl Temsilcisi Murat Öztürk ise Furkan'ın Trabzon adına yarışmak istediğini belirterek, "Biz de seve seve kabul ettik. Kendisi emek verdi, gayret sarf etti. Tabii ki onu yetiştiren bir hocası var, onunla bu süreçlere geldi. Sonra bizim Büyükşehir Belediyespor antrenörleri bu süreci devraldı, kendisiyle çok güzel ortamda çalıştılar. Furkan da bunun neticesinde şampiyon oldu. İnandı, inanmasının sonucunu aldı." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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