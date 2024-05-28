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        Trabzon'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi

        Trabzon'da, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 12:58 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:58
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        Trabzon'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi
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        Trabzon'da, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" organize edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Trabzon Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik, 18 ilçeden okul öncesi öğrencilerinin katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı.

        Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, çocukların oynarken aynı zamanda da öğrendiklerini söyledi.

        Uygun, etkinliğin bir amacının da çocukları dijital bağımlılıktan uzak tutmak olduğunu belirterek, "Biz çocuklara küçük yaşlardan itibaren tamamen akademik bilgiler yükleyelim istemiyoruz. Onları daha çok eğlendirelim, hayatın içinde bulunduralım, duygu dünyalarında kendi yeteneklerinde, becerilerinde yolculuk yaptıralım ve bu yolculuk içinde öğrenme engellerini aşmalarını ve öğrenme süreçlerini gerçekleştirmelerini sağlamak istiyoruz." dedi.

        Cumhuriyet Anaokulu öğretmeni Ayşe Günaydın ise şenliğe katılan çocuklarla kalıptan şekiller ürettiklerini anlattı.

        Günaydın, bu tür oyunların çocukların psikomotor becerilerinin gelişmesi açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Küçük kaslarını, parmaklarını geliştiriyorlar çünkü küçük parmak kaslarını geliştiren çocuklarımız okula geçtiğinde birinci sınıfta çok güzel yazı yazabilecekler. Biz bu küçük parmak kası geliştirmeyi zevkle yapıyoruz. Psikomotor becerilerini geliştirerek, yaratıcı düşünerek hamurdan şekiller oluşturuyorlar." diye konuştu.

        Çocuklar, il genelinde yürütülen "Çocuk Bienali Projesi" kapsamında da çeşitli gösterilerin yapıldığı şenlikte gönüllerince eğlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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