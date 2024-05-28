Trabzon'da 10 kalkan denize bırakıldı

Trabzon'da av yasağı döneminde yakalanan 10 kalkan tekrar denize salındı.

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SUMAE) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü işbirliğinde kaçak avcılıkla mücadele programı kapsamında bir süre önce satışa sunulmak üzere canlı kalkan yakalandı.

SUMAE yetkililerine teslim edilen kalkanlardan birinin, Eylül 2019'da markalanarak denize bırakıldığı belirlendi.

Enstitüde yaklaşık 650 bin lavra alınan balıklar, SUMAE Müdürü Ercan Küçük ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bayram Sancar'ın da katılımıyla Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi sahilinden denize bırakıldı.

Küçük, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı enstitüde 1997'den bu yana kalkan üretildiğini söyledi. Balıkçıların avlarına takılan kalkanlarla stoklara takviye yapıldığını belirten Küçük, "Bu amaçla hem kendi araştırma teknemizle doğadan elde ettiğimiz hem de kuluçkahane orijinli damızlıkları kullanıyoruz. Bu yıl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile işbirliği yaptık. Onların kaçak avcılıkla mücadele programı kapsamında elde ettikleri damızlık kalkanları da üretimde kullandık." dedi.