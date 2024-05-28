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        Trabzon'da üvey kardeşi ve yengesini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Trabzon'un Yomra ilçesinde tartıştığı üvey kardeşini ve yengesini tabancayla öldüren sanığın yargılanması tanık beyanlarıyla sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 17:01 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:01
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        Trabzon'da üvey kardeşi ve yengesini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Trabzon'un Yomra ilçesinde tartıştığı üvey kardeşini ve yengesini tabancayla öldüren sanığın yargılanması tanık beyanlarıyla sürdü.

        İlçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi Soğuksu Küme Evleri'nde, 13 Eylül 2023'te üvey kardeşi Osman (55) ve eşi Hava Iğci'yi (54) tabancayla öldüren Şükrü Yıldız'ın (79) Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşmasına, taraf avukatları ve maktul yakınları katıldı.

        Tutuklu sanık Şükrü Yıldız ise rahatsızlığı nedeniyle duruşmada yer almadı.

        İstanbul Anadolu Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada tanık olarak dinlenen M.İ, maktul Osman Iğci ve sanığın kayınbiraderleri olduğunu belirterek, olay günü birlikte fındık topladıkları Hava Iğci'nin eşini uyandırmak için yanlarından ayrılarak evine gittikten sonra silah sesleri duyduklarını anlattı.

        Sanığın evinin önüne geldiklerinde Osman ve eşi Hava Iğci'nin vurulmuş halde yerde yattıklarını gördüğünü ifade eden M.İ, maktullerin sanığın evini taşladıklarını ise görmediğini kaydetti.

        Kardeşi olan sanıkla 10 yıldır konuşmadıklarını dile getiren tanık H.İ. ise bahçede çalışırken maktuller ile sanığın eşi Fatma Yıldız'ın tartıştıklarını duyduğunu söyledi.

        H.İ, 9 el silah sesi duyduğunu, olay yerine gittiğinde sanığın kaçmış olduğunu, maktullerin herhangi küfrünü ya da taş atma sesi duymadığını aktardı.

        Mahkeme heyeti, tanık avukatları ve cumhuriyet savcısının beyanlarının ardından sanığın mevcut halinin devamına karar verdi. Müşteki avukatının sanığın eşi Fatma Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunma talebini reddeden heyet, duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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