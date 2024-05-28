Trabzon'da üvey kardeşi ve yengesini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Trabzon'un Yomra ilçesinde tartıştığı üvey kardeşini ve yengesini tabancayla öldüren sanığın yargılanması tanık beyanlarıyla sürdü.

İlçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi Soğuksu Küme Evleri'nde, 13 Eylül 2023'te üvey kardeşi Osman (55) ve eşi Hava Iğci'yi (54) tabancayla öldüren Şükrü Yıldız'ın (79) Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşmasına, taraf avukatları ve maktul yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Şükrü Yıldız ise rahatsızlığı nedeniyle duruşmada yer almadı.

İstanbul Anadolu Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada tanık olarak dinlenen M.İ, maktul Osman Iğci ve sanığın kayınbiraderleri olduğunu belirterek, olay günü birlikte fındık topladıkları Hava Iğci'nin eşini uyandırmak için yanlarından ayrılarak evine gittikten sonra silah sesleri duyduklarını anlattı.

Sanığın evinin önüne geldiklerinde Osman ve eşi Hava Iğci'nin vurulmuş halde yerde yattıklarını gördüğünü ifade eden M.İ, maktullerin sanığın evini taşladıklarını ise görmediğini kaydetti.