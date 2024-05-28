Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Tüm Çocuklar Masumdur Şiir Yarışması"nın sonuçları açıklandı

        Trabzon'da düzenlenen, "All Children Are Innocent-Tüm Çocuklar Masumdur" adlı şiir yarışmasını Bartın Üniversitesinden Murat Yümlü kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 18:13 Güncelleme: 28.05.2024 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Tüm Çocuklar Masumdur Şiir Yarışması"nın sonuçları açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da düzenlenen, "All Children Are Innocent-Tüm Çocuklar Masumdur" adlı şiir yarışmasını Bartın Üniversitesinden Murat Yümlü kazandı.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünce Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla organize edilen ve 50 üniversiteden 70 kişinin katıldığı İngilizce şiir yarışmasının sonuçları, Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki törende açıklandı.

        Bartın Üniversitesinden Murat Yümlü'nün "A Requiem For Humanity" adlı şiiriyle birinci olduğu yarışmada, Uludağ Üniversitesinden Hala Nabil Badran "Gaza" adlı eseriyle ikinciliği, Hacettepe Üniversitesinden Gerdane Akkuş ise "Forgive Us, My Gazan Child" adlı şiiriyle üçüncülüğü elde etti.

        Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Alaaddin Yalçınkaya, Filistin'de insanların katledildiğini ve dünyanın buna seyirci kaldığını söyledi.

        Toplumların konuya duyarlılığının bu tür programlarla artacağına işaret eden Yalçınkaya, "İnşallah dünyamız Gazze'deki olaylar gibi hadiselerle bir daha yüz yüze kalmaz." dedi.

        Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Naci Kayaoğlu ise edebiyatın gücünü kullanarak evrensel boyutta mesaj vermek istediklerini vurguladı.

        Ulusal çapta üniversite öğrencileri ve akademisyenlere açık yarışma düzenlediklerini anlatan Kayaoğlu, "Biz, 'Bütün çocuklar masumdur' sloganıyla yola çıktık. Acıları paylaşma adına Gazze'deki çocukları gündem yaptık. Klasik eğitim öğretimin dışında günümüzün problemlerine karşı duyarsız kalamazdık. Tarihe bir not düşmek istedik." diye konuştu.

        Kayaoğlu, eserleri ödüle layık görülen yarışmacıların çeşitli nedenlerle törene katılamadığını dile getirerek, "Yarışmaya gönderilen şiirleri bir kitap haline dönüştüreceğiz. İngilizce yayınlanacağı için de bütün dünyaya bir mesaj vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, Filistin'de öldürülen çocukların ekrana yansıtılan isimlerini okudu.

        Program, son sınıf öğrencilerinin drama gösterisiyle tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        "Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde"
        "Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde"
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı

        Benzer Haberler

        Trabzon'da üvey kardeşi ve yengesini öldüren sanığın yargılanmasına devam e...
        Trabzon'da üvey kardeşi ve yengesini öldüren sanığın yargılanmasına devam e...
        Trabzon'da 10 kalkan denize bırakıldı
        Trabzon'da 10 kalkan denize bırakıldı
        Trabzon'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi
        Trabzon'da "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi
        Trabzonspor Genel Sekreteri Ertürk: İstanbul'da hızlı işleyen adalet, neden...
        Trabzonspor Genel Sekreteri Ertürk: İstanbul'da hızlı işleyen adalet, neden...
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar
        Trabzonspor'dan Pepe veda etti; gözler Onuachu'da
        Trabzonspor'dan Pepe veda etti; gözler Onuachu'da