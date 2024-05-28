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        Trabzon'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı Edirne'de yakalandı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle başından vurarak öldüren zanlı, Edirne'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 19:52 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:52
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        Trabzon'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı Edirne'de yakalandı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle başından vurarak öldüren zanlı, Edirne'de yakalandı.

        Akçaabat'a bağlı Akpınar Mahallesi'nde, 12 Mayıs'ta tartıştığı Özgür Bıyıklı'yı (28) işyerinin önünde av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan zanlı E.B'nin Edirne'de olduğu belirlendi.

        Akçaabat Sulh Ceza Hakimliğince yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında "kasten öldürme" suçundan aranan E.B'nin Edirne'de bir pansiyonda Kimlik Bildirim Sistemine (KBS) girişi yapılmadan kaldığı tespit edildi.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

        Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta, market işleten Özgür Bıyıklı ile işyeri önünde tartışan E.B, otomobilinde bulunan av tüfeğiyle Bıyıklı'yı kafasından vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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