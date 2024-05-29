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        Trabzon Büyükşehir Belediyesinde Kurban Bayramı öncesi çalışmaları sürüyor

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:53 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:53
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesinde Kurban Bayramı öncesi çalışmaları sürüyor
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi çalışmalarına devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, bayram öncesi 18 ilçede vatandaşların taleplerini ve mezarlıkların eksikliklerini karşılamak için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

        Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki mezarlıkların vatandaşların ziyaretine uygun hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Çaykara ilçesi Köknar Mahallesi'nde mezarlık duvarı, yol ve diğer çalışmalar gerçekleştirildiği aktarıldı.

        Vakfıkebir ilçesinde ise cenaze işleri istasyonunda tabelaların yenilenmesi ve otopark çizgilendirmesi yapıldığı bildirilen açıklamada, çalışmaların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

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