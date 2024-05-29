Trabzon MS Derneği Şube Başkanı Bektaş'tan Dünya MS Günü mesajı

Trabzon'da Multiple Skleroz (MS) Derneği Şube Başkanı Sema Bektaş, Dünya MS Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bektaş, mesajında, Uluslararası MS Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 30 Mayıs'ın Dünya MS Günü olarak belirlendiğini ifade etti.

MS hakkında bilgi veren Bektaş, "MS, merkezi bir sinir sistemi hastalığıdır. Merkezi sinir sistemi, beyin, beyincik, beyin sapı ve omurilikten oluşurken, bu hastalığa beynin ve omuriliğin birden çok yerinde görülmesinden dolayı multiple yani çoklu hasar gören yerlerde sert doku oluşmasından dolayı sekleroz yani sertleşme adı verilir." ifadesini kullandı.