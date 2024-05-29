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        Türk balı 4 ayda yaklaşık 11,5 milyon dolar kazandırdı

        Türkiye'den ocak-nisan döneminde yapılan bal ihracatının tutarı 11 milyon 477 bin 245 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:16 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:16
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        Türk balı 4 ayda yaklaşık 11,5 milyon dolar kazandırdı
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        Türkiye'den ocak-nisan döneminde yapılan bal ihracatının tutarı 11 milyon 477 bin 245 dolara ulaştı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'den 4 ayda 40 ülke, özerk ve serbest bölgeye bal satıldığını söyledi.

        Kalyoncu, bu dönem 3 bin 7 ton bal ihracatından 11 milyon 477 bin 245 dolar gelir sağlandığını belirterek, "ABD, Almanya ve İspanya en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. ABD'ye bu dönem 3 milyon 963 bin 636, Almanya'ya 3 milyon 126 bin 576 ve İspanya'ya 608 bin 580 dolarlık bal ihraç edildi." dedi.

        Bal ihracatında ülke çeşitliliğine dikkati çeken Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Slovenya, Filipinler, Çekya, Fransa, Arnavutluk, Nepal, İsviçre ve Fas'a da bu dönem bal satıldığını bildirdi.

        Kalyoncu, bal ihracatını artırmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, bu kapsamda Avrupa Birliği ülkeleri ve Japonya'nın hedef pazar olarak belirlendiğini kaydetti.

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