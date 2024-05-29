Arsin'de Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

İsrail'in saldırılarını kınayan grup, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından dağıldı.

Yürüyüşün ardından öğrenciler, Gazzeli çocuklar için yazdıkları mektup ve şiirleri okudu.

Arsin Filistin Gönüllüleri Platformu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Tarım Kredi Kooperatifi Marketi önünde bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Ulu Cami önüne kadar yürüyerek, İsrail'in saldırılarını kınadı.

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