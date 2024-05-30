Trabzonspor'dan pilot takımı 1461 Trabzon FK'ye taraftar desteği

Trabzonspor Kulübü, pilot takımı 1461 Trabzon FK'nin TFF 2. Lig play-off finalinde Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maça gidecek taraftarlarına ücretsiz ulaşım, yemek ve maç bileti sağlayacağını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 1461 Trabzon FK'nin 2 Haziran Pazar günü saat 20.00'de Sivas'ta Iğdır temsilcisi ile karşılaşacağı hatırlatılarak, "Kulübümüz, bu önemli karşılaşmaya gitmek isteyen taraftarlarımıza ücretsiz olarak ulaşım, yemek ve maç bileti sağlayacaktır. Ayrıca karşılaşmaya gidecek olan taraftarlarımıza 'İnadına Şampiyon' tişörtlerimiz hediye edilecektir." ifadeleri kullanıldı.