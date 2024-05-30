Trabzonspor'dan pilot takımı 1461 Trabzon FK'ye taraftar desteği
Trabzonspor Kulübü, pilot takımı 1461 Trabzon FK'nin TFF 2. Lig play-off finalinde Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maça gidecek taraftarlarına ücretsiz ulaşım, yemek ve maç bileti sağlayacağını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, pilot takımı 1461 Trabzon FK'nin TFF 2. Lig play-off finalinde Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maça gidecek taraftarlarına ücretsiz ulaşım, yemek ve maç bileti sağlayacağını açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 1461 Trabzon FK'nin 2 Haziran Pazar günü saat 20.00'de Sivas'ta Iğdır temsilcisi ile karşılaşacağı hatırlatılarak, "Kulübümüz, bu önemli karşılaşmaya gitmek isteyen taraftarlarımıza ücretsiz olarak ulaşım, yemek ve maç bileti sağlayacaktır. Ayrıca karşılaşmaya gidecek olan taraftarlarımıza 'İnadına Şampiyon' tişörtlerimiz hediye edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarların isim, soyisim ve telefon bilgilerini "info@trabzonspor.org.tr" mail adresine göndermeleri gerektiğine işaret edilen açıklamada, tüm taraftarların bu önemli maçta 1461 Trabzon FK'ye destek olmaya davet edildiği aktarıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.