Trabzonspor'un stoperi Baniya, bordo-mavili kulübe faydalı olmak istiyor:

Trabzonspor'un stoperi Rayyan Baniya, bordo-mavili ekipte yeteneklerini göstererek takıma faydalı olmak istediğini söyledi.

Baniya, Trabzonspor dergisindeki röportajında, çok önemli bir kulübün parçası olduğunu belirterek, "Fatih Karagümrük'ten buraya geldim ve bu benim için bir üst seviyeye çıkmak demekti." ifadelerini kullandı.

Geldiğinde çok heyecanlı olduğunu ve bu heyecanını hiç kaybetmediğini aktaran Baniya, "Hedefim bu güzel kulüpte iyi oynamak, kendimi ve yeteneklerimi gösterebilmek, faydalı olmak. Bunu mutlaka başaracağım. Ayrıca bu kulüpte kupalar kazanmak istiyorum. Çünkü Trabzonluların kupa kazanmayı ne kadar arzuladıklarını biliyorum." diye konuştu.

Annesi Türk, babası Beninli olan futbolcu, İtalya'da dünyaya geldiğini ve 22 yaşına kadar da orada yaşadığını anlatarak, düşünce tarzı ile yemek zevkinin çoğunlukla Türk gibi olduğunu kaydetti. Maçlara iyi konsantre olmaya çalıştığını dile getiren Baniya, "Buna engel olacak şeylerden uzak dururum çünkü başarının yolu odaklanmak. Bu anlamda ibadet bana çok iyi geliyor. Dua ederim. Bir de cep telefonuna bakmamaya çalışırım." şeklinde konuştu. Baniya, 13-14 yaşlarındayken kanat oyuncusu olduğuna işaret ederek, şu görüşlerini paylaştı: