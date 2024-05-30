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        Of'ta başarılı sporcular ödüllendirildi

        Trabzon'un Of ilçesinde başarılı sporculara ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 15:16 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:16
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        Of'ta başarılı sporcular ödüllendirildi
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        Trabzon'un Of ilçesinde başarılı sporculara ödül verildi.

        Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Okul Spor Oyunları'nda karatede şampiyon olan lise öğrencileri Zübeyde Doğan ve bilek güreşi Türkiye ikincisi Sefa Sayın'la makamında bir araya geldi.

        Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi öğrencilerini tebrik eden Demirer, "Akademik başarıların yanında sportif başarıları da çok önemsiyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Bizler her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Onların başarısı için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz." dedi.

        Doğan ve Sayın'a gram altın hediye edilen ziyarette, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Kayıkçı ve beden eğitimi öğretmeni Çağrı Çift de yer aldı.

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