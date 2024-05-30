Trabzon'da hız tespit koridoru 1 Haziran'da devreye girecek

Açıklamada, PTS-EDS sistemleri öncesinde, sürücüleri bilgilendirmek açısından güzergahlara trafik işareti ve uyarı levhalarının yerleştirildiği de kaydedildi.

Toplam 321 bin 222 metre uzunluğundaki 8 OHT koridorunun konumları şöyle:

Bu kapsamda kurulumu tamamlanan OHT koridorları ile beraber Trabzon il sınırları içerisinde de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurulumu tamamlanan Ortalama Hız Tespit (OHT) koridorlarının 01 Haziran 2024 günü faaliyete başlayacağı ifade edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak "Ortalama Hız Tespit Sistemleri" kurulum çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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