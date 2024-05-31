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        Of Bilim Sanat Merkezi öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi

        Trabzon'da, Of Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 13:31 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:31
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        Of Bilim Sanat Merkezi öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi
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        Trabzon'da, Of Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi.

        Öğretmen Osman Kınacı koordinatörlüğünde hazırlanan ve Nasreddin Hoca hikayelerine yer verilen oyunu, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Sağlık Müdürü Barış Çağlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Of Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü İsmail Kurt ve veliler izledi.

        Oyunun ardından öğrencileri tebrik eden Demirer, "Öğrencilerimiz çok güzel oyun ortaya koydular. Emeği geçen idaeci ve öğretmenlerimizi de kutluyorum. Bundan sonraki çalışmalarında öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

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