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        Trabzon'da "Sigarayı bırak sağlıklı yaşamaya bak" yürüyüşü düzenlendi

        Trabzon'da, "Sigarayı bırak sağlıklı yaşamaya bak" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 13:58 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:58
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        Trabzon'da "Sigarayı bırak sağlıklı yaşamaya bak" yürüyüşü düzenlendi
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        Trabzon'da, "Sigarayı bırak sağlıklı yaşamaya bak" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünce 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu kurumlarının idarecileri Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüşe katılanlar, "Dumansız hayatın zirvesindeyiz", "Ciğerine iyi bak, sigarayı bırak", "Kendini sev sağlığını koru" yazılı pankartlar taşıdı.

        Yeşilay Trabzon Şubesince açılan stantta vatandaşlara, tütün kullanımının olumsuzlukları hakkında bilgi verildi.

        İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

        Ortahisar Sağlık Müdürlüğünde sigara bırakma polikliniğini bugün hizmete açtıklarını belirten Usta, "Sigaranın zararlarından yola çıkarak farkındalık oluşturmak istiyoruz. Geleceğimizi kurtarma ve sağlıklı bir şekilde kurma adına bu illetten kurtulmak istiyoruz. Yürüyüşe katılan çocuklarımıza bu bilinçlendirmeyi yaptık. Halkımıza da onlar sayesinde bilinçlendirmeyi yapıyoruz. İnşallah biz ve Yeşilay gibi diğer örgütlerle hep beraber bunu sağlama gayreti içerisinde olacağız." dedi.

        Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner ise sağlıklı nesiller için mücadele ettiklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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