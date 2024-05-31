Trabzon'da yamaçtan yuvarlanan inek kurtarıldı

İneğin sahibi yaşlı kadın, itfaiye ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Ekipler, branda ve halat yardımıyla yamaçtan yukarı çekerek kurtardıkları ineği sahibine teslim etti.

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