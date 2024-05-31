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        Trabzon'da yamaçtan yuvarlanan inek kurtarıldı

        Trabzon'un Maçka ilçesinde yamaçtan yuvarlanan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:39 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:39
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        Trabzon'da yamaçtan yuvarlanan inek kurtarıldı
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        Trabzon'un Maçka ilçesinde yamaçtan yuvarlanan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Ocaklı Mahallesi'nde bir inek engebeli arazide dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Maçka İtfaiye Grup Amirliği ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, branda ve halat yardımıyla yamaçtan yukarı çekerek kurtardıkları ineği sahibine teslim etti.

        İneğin sahibi yaşlı kadın, itfaiye ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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