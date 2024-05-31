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        Trabzonlu ressam Abit Güner, son yolculuğuna uğurlandı

        Trabzonlu ressam Abit Güner, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:14 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:14
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        Trabzonlu ressam Abit Güner, son yolculuğuna uğurlandı
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        Trabzonlu ressam Abit Güner, son yolculuğuna uğurlandı.

        Dün evinde hayatını kaybeden 77 yaşındaki Güner için Trabzon Sanatevi'nde tören düzenlendi.

        Güner'in cenazesi, İskenderpaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Cenaze törenine Güner'in ailesinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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