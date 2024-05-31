Şalpazarı Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi açıldı

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yücel Usta, kursiyerlerin başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Kursiyerlerimizin başarısında büyük pay sahibi olan usta öğreticilerimize de teşekkür ediyorum." dedi.

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