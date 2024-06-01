TKDK desteği ile kurulan işletmede günde 30 ton süt işleniyor

ENES SANSAR - Trabzon'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle geliştirilen işletmede günlük 30 ton süt işlenerek tereyağı ve peynir çeşitlerine dönüştürülüyor.

Akçaabat ilçesinde 2000'de kurulup 2009'da Sürmene ilçesine taşınan 70 kişinin istihdam edildiği işletme, 5,5 dönümü kapalı olmak üzere 8,5 dönüm üzerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Kahvaltı Dünyası Ambalaj Hayvancılık ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi Üretim Müdürü Hakan Sezer, AA muhabirine, modern bir tesis kurup, kalite ve hijyen odaklı üretim yaptıklarını söyledi.

Kimya mühendisi de olan Sezer, sütün büyük bölümünü tereyağı yapımında kullandıklarına işaret ederek, "Kaşar peyniri, kendimize özel Trabzon tel peyniri ve AR-GE sonucu ürettiğimiz kendi ürünlerimiz var. Aho peyniri, tulum peynirimiz var. Sütle üretilecek bütün ürünleri üretebiliyoruz ama maalesef sütümüz fazla olmadığı için beyaz peynir ve yoğurt üretemiyoruz." dedi.

- "Aylık 300 ton civarı tereyağı satışımız var"

En önemli üretim kaleminin tereyağı olduğunu vurgulayan Sezer, "Günlük tereyağı üretimimiz 10-12 tonlarda. Aylık 300 ton civarı tereyağı satışımız var. Peynir olarak da 70-80 ton üretimimiz var. Daha da artırmayı düşünüyoruz. Bayburt'ta da bir fabrikamız var, süt üretim bölgesi olduğu için yatırımı oraya yaptık. Orada da süt işliyoruz." diye konuştu.

Sezer, farklı ülkelerden talep aldıklarını ancak şu aşamada yurt içi piyasada özellikle A sınıfı market raflarında satış yaptıklarını ifade ederek, hedeflerinin kaliteyi koruyarak daha da büyümek olduğunun altını çizdi.