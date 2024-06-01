Trabzonspor'un eski başkanı Özak, kulübü ziyaret etti:

Trabzonspor'un eski başkanı Faruk Nafiz Özak, bordo-mavili kulübü ziyaret etti.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas, divan kurulu başkanı Mahmut Ören ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Özak, Trabzonspor'un Süper Lig'e yükselmesinin 50. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerle ilgili istişare toplantısına katıldı.

Özak, Trabzonspor'un tarihi ve başarıları ile örnek bir kulüp olduğunu belirterek, "Biz büyük bir camia, güçlü bir aileyiz. Şu anda kulübümüzün emin ellerde olduğuna inanıyorum. Tribünlerden gelen, ailesi her zaman Trabzonspor'un hizmetinde olan başkanımız Ertuğrul Doğan'a güveniyorum. Kulübümüzün 1966'daki kurucularından Tarık Kafkas'ın oğlu, benim için önemli bir değer olan asbaşkan Zeyyat Kafkas ile yönetim kurulu üyelerimizin başarılı olacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.