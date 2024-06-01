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        Trabzonspor'un eski başkanı Özak, kulübü ziyaret etti:

        Trabzonspor'un eski başkanı Faruk Nafiz Özak, bordo-mavili kulübü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 16:34 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:34
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        Trabzonspor'un eski başkanı Özak, kulübü ziyaret etti:
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        Trabzonspor'un eski başkanı Faruk Nafiz Özak, bordo-mavili kulübü ziyaret etti.

        Asbaşkan Zeyyat Kafkas, divan kurulu başkanı Mahmut Ören ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Özak, Trabzonspor'un Süper Lig'e yükselmesinin 50. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerle ilgili istişare toplantısına katıldı.

        Özak, Trabzonspor'un tarihi ve başarıları ile örnek bir kulüp olduğunu belirterek, "Biz büyük bir camia, güçlü bir aileyiz. Şu anda kulübümüzün emin ellerde olduğuna inanıyorum. Tribünlerden gelen, ailesi her zaman Trabzonspor'un hizmetinde olan başkanımız Ertuğrul Doğan'a güveniyorum. Kulübümüzün 1966'daki kurucularından Tarık Kafkas'ın oğlu, benim için önemli bir değer olan asbaşkan Zeyyat Kafkas ile yönetim kurulu üyelerimizin başarılı olacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

        Asbaşkan Kafkas ise "Uzun yıllar sonra kulübümüze gelen eski başkanımız, kulübümüzün önemli değeri Sayın Faruk Özak'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Divan kurulu başkanı Mahmut Ören de "Süper Lig'de 50. Yıl" adlı etkinlikle ilgili şunları kaydetti:

        "Trabzonspor'umuzun 50 yıl önce, şimdiki adıyla Süper Lig'e yükselmesi dolayısıyla geniş kapsamlı organizasyon düzenleyeceğiz. Kulübümüzde görev yapmış, hizmet etmiş yöneticisinden teknik adamına, futbolcusundan malzemecisine, o günleri yazıları ve fotoğrafları ile ölümsüzleştiren basın mensuplarına kadar yaşayanlarla bir araya geleceğiz, hayatını kaybeden değerlerimizin eşi ya da çocuklarıyla buluşacağız, hep birlikte şanlı 50 yılı anacağız. 12 Ağustos'ta yapacağımız bu etkinliklerin ardından katılımcıların anılarını ve görselleri bir kitap haline getireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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