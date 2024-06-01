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        Trabzon'da "Teknoloji Festivali" başladı

        Trabzon Teknoloji Derneğince organize edilen "Trabzon Teknoloji Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 18:07 Güncelleme: 01.06.2024 - 18:07
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        Trabzon'da "Teknoloji Festivali" başladı
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        Trabzon Teknoloji Derneğince organize edilen "Trabzon Teknoloji Festivali" başladı.

        Vali Aziz Yıldırım, Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalin açılış töreninde, teknolojinin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini söyledi.

        Sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye kadar her alanda teknolojinin sunduğu imkanların hayat kalitesini yükselttiğini, insanlığın ilerlemesine katkıda bulunduğunu belirten Yıldırım, özellikle son yıllarda yaşanılan dijital dönüşümün, dünyayı daha küçük, daha bağlantılı ve daha erişilebilir bir yer haline getirdiğini anlattı.

        Yıldırım, "Bu dönüşümün en büyük mimarları ise şüphesiz ki sizler, geleceğin teknoloji lideri olan gençlerimiz ve evlatlarımızdır. Bugün burada sizlerin heyecanına ortak olmak ve teknolojinin sunduğu sonsuz imkanları birlikte keşfetmek için toplandık." diye konuştu.

        Gençlerin ülkenin geleceğini inşa edecek kahramanlar olduğunun altını çizen Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bugün burada edineceğiniz bilgiler, tanışacağınız yeni teknolojiler ve kuracağınız dostluk geleceğinizi şekillendirecek en önemli adımlardan biridir. Unutmayın ki her büyük başarı, küçük bir adımla başlıyor. Sizlerin azmi, kararlılığı ve merakı dünyanın geleceğini değiştirecek güce sahiptir. Kendinize güvenin, cesaretli olun, hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Karşılaşacağınız zorluklar sizleri yıldırmamalı, aksine daha da güçlendirmelidir. Her başarısızlık aslında büyük bir başarıya atılan ilk adımdır, bunu unutmayın."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un bilim merkezi olma yolunda ilerlediğini, bundan dolayı da mutlu olduklarını söyledi.

        Bilgiye en erken erişenlerin, yeni bilgi üretme noktasında da en avantajlılar olacağını anlatan Genç, "Yeni bilgiyi üretenler de güce sahip olmaktan yana avantajlı olanlardır. Güce sahip olanlar da dünyayı yönetmekte ve şu anda maalesef insanlığın aleyhine kararları veren ülkeler konumundadırlar." görüşünü paylaştı.

        Genç, Türkiye'nin teknoloji üretimi bakımından son yıllarda gurur verici şekilde yükseldiğine dikkati çekerek, "Çok kısa zamanda bir Türk gencinin ürettiği İHA ve SİHA ile şu anda 30 yıldır esaret altındaki kardeş Azerbaycan toprakları bağımsızlığına kavuştu. Bu müthiş bir gurur verici hadisedir." ifadelerini kullandı.

        Trabzon Teknoloji Derneği Başkanı Aydın Birincioğlu, festivale katılan gençlere başarı diledi.

        Protokol üyeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da video mesajının yayımlandığı açılış programının ardından stantları gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

        Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin 147 proje ile katıldığı festival, yarın akşam düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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