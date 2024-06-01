Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da cenaze törenine katıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Düzyurt Mahalle Temsilcisi Osman Küçükosman'ın annesi Fetiye Küçükosman'ın cenaze törenine katıldı.

Yaşlılığa bağlı nedenler dolayısıyla dün vefat eden Fetiye Küçükosman için Ortahisar ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesi'ndeki camide düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kılıçdaroğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ve vatandaşlar katıldı.