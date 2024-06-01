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        Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da cenaze törenine katıldı

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Düzyurt Mahalle Temsilcisi Osman Küçükosman'ın annesi Fetiye Küçükosman'ın cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 18:53 Güncelleme: 01.06.2024 - 18:53
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        Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Trabzon'da cenaze törenine katıldı
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        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Düzyurt Mahalle Temsilcisi Osman Küçükosman'ın annesi Fetiye Küçükosman'ın cenaze törenine katıldı.

        Yaşlılığa bağlı nedenler dolayısıyla dün vefat eden Fetiye Küçükosman için Ortahisar ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesi'ndeki camide düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kılıçdaroğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ve vatandaşlar katıldı.

        Kılıçdaroğlu, Osman Küçükosman ve aile üyelerine taziyelerini iletti.

        Fetiye Küçükosman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'ya da makamında ziyarette bulunarak görevinde başarı dileyen Kılıçdaroğlu, daha sonra Boztepe Seyir Terası ve Trabzon Akvaryum'u ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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