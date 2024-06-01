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        Trabzon'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

        Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 20:29 Güncelleme: 01.06.2024 - 20:29
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        Trabzon'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
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        Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Sulak Yaylası'nda ilerleyen İsmet Demiray'ın kullandığı 61 ACT 168 plakalı kamyonet devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İncelemede sürücü Demiray'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Demiray'ın cenazesi, Sürmene Devlet Hastanesine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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