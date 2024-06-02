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        Trabzon'da "Teknoloji Festivali" sona erdi

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Trabzon Teknoloji Derneğince organize edilen festival, ödül töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 21:41 Güncelleme: 02.06.2024 - 21:41
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        Trabzon'da "Teknoloji Festivali" sona erdi
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Trabzon Teknoloji Derneğince organize edilen festival, ödül töreniyle sona erdi.

        Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde "TTFEST ile Hedef Geleceğimiz" mottosuyla düzenlenen "Trabzon Teknoloji Festivali"nde 147 proje, 5 farklı alanda yarıştı.

        İki gün süren festivalde, öğrencilerin projeleri sergilenirken, konser ve çeşitli oyunlar gerçekleştirildi.

        Festivalin sonucunda da ödül töreni düzenlendi.

        Bu kapsamda da İnsansız deniz araçları kategorisinde SİDA takımı birinci, AKINCILAR-S takımı ikinci oldu.

        İnsansız kara araçları kategorisinde ise TEKNO GLADYATÖRLER takımı birinci olurken, FIRTINA takımı ikinciliği elde etti.

        Mansiyon ödüllerini, insansız deniz araçları üniversite kategorisinde CREATINY AUV takımı, insansız hava araçları lise kategorisinde HIRÇIN DALGA takımı ve insansız kara araçları ortaokul kategorisinde ALTIN KARTALLAR takımı kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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