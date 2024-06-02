Trabzon'da "Teknoloji Festivali" sona erdi

İnsansız kara araçları kategorisinde ise TEKNO GLADYATÖRLER takımı birinci olurken, FIRTINA takımı ikinciliği elde etti.

Bu kapsamda da İnsansız deniz araçları kategorisinde SİDA takımı birinci, AKINCILAR-S takımı ikinci oldu.

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