Trabzon'da "Doğu Karadeniz'de Alternatif Turizm Markalaşma Yolunda" çalıştayı başladı

Trabzon'da Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneğince (DOKSAD) düzenlenen "Doğu Karadeniz'de Alternatif Turizm Markalaşma Yolunda" çalıştayı başladı.

Vali Aziz Yıldırım, bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında, Karadeniz Bölgesi ve Trabzon'da turizmin 3 ayla sınırlı kalmaması, 12 aya yayılması gerektiğini söyledi.

Kentin güzel coğrafyasını, yöresel mutfağını yazın gelen turistlere tanıttıklarını belirten Yıldırım, bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

Yıldırım, Trabzon ve Doğu Karadeniz'in turizm potansiyeline dikkati çekerek, "Bunun geliştirilmesi, artırılması için turizmcilerimiz ellerinden gelen gayreti ortaya koyuyorlar. Eksiklerimizi önce kendimiz tespit etmeliyiz. İyi yönlerimiz çok. Avantaja çevirebileceğimiz alanlar çok ama bunları hakikaten avantaja çevirebiliyor muyuz? Buna bakmakta fayda var." dedi.

Hizmetin sürdürülebilir olması gerektiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"İnsanlar doğayı görmek, buranın güzelliklerini fark edebilmek ve içinde bir müddet yaşayabilmek için geliyorlar. Onlara kapalı alanlarda da aynı kaliteyi, aynı güzelliği sunabilmemiz gerekiyor. Belki doğayı, coğrafyayı birbirlerinden duyarak ya da turizmcilerimizin yaptığı reklamlardan öğrenerek geliyorlar ama geldiklerinde onları tutmamız için başka sebepler de gerekiyor. İşte o sebepleri ortaya çıkarmak ve standardını yükselterek hizmet kalitesini artırmak mecburiyetimiz var."