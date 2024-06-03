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        Trabzon'da "Doğu Karadeniz'de Alternatif Turizm Markalaşma Yolunda" çalıştayı başladı

        Trabzon'da Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneğince (DOKSAD) düzenlenen "Doğu Karadeniz'de Alternatif Turizm Markalaşma Yolunda" çalıştayı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 12:54 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:54
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        Trabzon'da "Doğu Karadeniz'de Alternatif Turizm Markalaşma Yolunda" çalıştayı başladı
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        Trabzon'da Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneğince (DOKSAD) düzenlenen "Doğu Karadeniz'de Alternatif Turizm Markalaşma Yolunda" çalıştayı başladı.

        Vali Aziz Yıldırım, bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında, Karadeniz Bölgesi ve Trabzon'da turizmin 3 ayla sınırlı kalmaması, 12 aya yayılması gerektiğini söyledi.

        Kentin güzel coğrafyasını, yöresel mutfağını yazın gelen turistlere tanıttıklarını belirten Yıldırım, bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

        Yıldırım, Trabzon ve Doğu Karadeniz'in turizm potansiyeline dikkati çekerek, "Bunun geliştirilmesi, artırılması için turizmcilerimiz ellerinden gelen gayreti ortaya koyuyorlar. Eksiklerimizi önce kendimiz tespit etmeliyiz. İyi yönlerimiz çok. Avantaja çevirebileceğimiz alanlar çok ama bunları hakikaten avantaja çevirebiliyor muyuz? Buna bakmakta fayda var." dedi.

        Hizmetin sürdürülebilir olması gerektiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

        "İnsanlar doğayı görmek, buranın güzelliklerini fark edebilmek ve içinde bir müddet yaşayabilmek için geliyorlar. Onlara kapalı alanlarda da aynı kaliteyi, aynı güzelliği sunabilmemiz gerekiyor. Belki doğayı, coğrafyayı birbirlerinden duyarak ya da turizmcilerimizin yaptığı reklamlardan öğrenerek geliyorlar ama geldiklerinde onları tutmamız için başka sebepler de gerekiyor. İşte o sebepleri ortaya çıkarmak ve standardını yükselterek hizmet kalitesini artırmak mecburiyetimiz var."

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise turizmin Trabzon için önemine işaret ederek, "Bugün Trabzon'da yaşayan herkes şunun bilincinde, turizm olmazsa Trabzon şehri büyük sıkıntı içine düşer. Müthiş potansiyeli bünyesinde barındıran bir alandan bahsediyoruz ama üzülerek söylüyorum, yeterince bu alandan faydalanamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Turizmin 12 aya yayılması gerektiğini kaydeden Kaya, "Hocalarımız bu konuda yetkin, anlatacaklarını mutlaka hayata geçirme aşamasına gelmiş olmalıyız. Her şeyimiz var. Doğamız çok güzel. Tarihi yerlerimiz çok güzel ama 3 aylık periyot ve belli bir bölgede sıkıştık kaldık. Bu kabuğu artık hep birlikte kırmak zorundayız." diye konuştu.

        Çalıştayın açılışına, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Kemal Akpınar, DOKSAD Başkanı Mustafa Yılmaz, akademisyenler, protokol üyeleri ve turizm temsilcileri katıldı.

        Doğu Karadeniz'de alternatif turizm destinasyonları oluşturmak için düzenlenen çalıştayın ilk gününde, alanında uzman akademisyenlerce spor, gastronomi, kültür ve kış turizmi konularında turizm temsilcilerine sunum yapıldı.

        Çalıştay yarın turizm paydaşlarına yaşlı bakımı, ulaşım destinasyonlarının geliştirilmesi ve destinasyon yönetimi, sağlık ve kıyı turizmi konularında verilecek eğitimlerle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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