Trabzon'da yeni makine ikmal yerleşkesinde sona gelindi
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin bazı teknik birimlerinin taşınacağı Bulak Makine İkmal Yerleşkesi'nin yapımında sona gelindi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin bazı teknik birimlerinin taşınacağı Bulak Makine İkmal Yerleşkesi'nin yapımında sona gelindi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehre daha hızlı ve kaliteli hizmet sunma adına hayata geçirecek yerleşke çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yerleşke tamamlandığında makini ikmal, bakım ve onarım idari binası, depo, atölye binaları ile merkezi bakım onarım binalarının buraya taşınacağını kaydederek, "Teknik birimlerimiz daha derli toplu hale gelecek. Bu durum büyük kolaylık sağlayacak. Yerleşkemizin yapım çalışmaları yüzde 94 oranında tamamlandı. Kısa süre içerisinde hizmete almayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.
Genç, yeni yerleşkenin şehre önemli katkı vereceğini aktararak, şunları kaydetti:
"Bizim amacımız devraldığımız bu hizmet bayrağını daha yukarıya taşımak. Bunun için gücümüz ve kararlılığımız var. Yeni yerleşkemizin tamamlanmasıyla beraber hızlı, düzenli ve kaliteli hizmet konusunda büyük avantaj sağlayacağız. Her zaman olduğu gibi 18 ilçemize eşit hizmet anlayışımızla çalışmaya devam edeceğiz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için var gücümüzle çalışacağız. Projemiz şimdiden şehrimize hayırlı olsun."
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