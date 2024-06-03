Trabzon'da yeni makine ikmal yerleşkesinde sona gelindi

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin bazı teknik birimlerinin taşınacağı Bulak Makine İkmal Yerleşkesi'nin yapımında sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehre daha hızlı ve kaliteli hizmet sunma adına hayata geçirecek yerleşke çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yerleşke tamamlandığında makini ikmal, bakım ve onarım idari binası, depo, atölye binaları ile merkezi bakım onarım binalarının buraya taşınacağını kaydederek, "Teknik birimlerimiz daha derli toplu hale gelecek. Bu durum büyük kolaylık sağlayacak. Yerleşkemizin yapım çalışmaları yüzde 94 oranında tamamlandı. Kısa süre içerisinde hizmete almayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.