Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        TÜFAD Trabzon Şubesi Başkan adayı Ümit Sağır, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti

        Türkiye Futbol Antrenörü Derneği (TÜFAD) Trabzon Şubesi'nin gerçekleştireceği olağan genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Ümit Sağır ve listesindeki isimler, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 10:05 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜFAD Trabzon Şubesi Başkan adayı Ümit Sağır, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Antrenörü Derneği (TÜFAD) Trabzon Şubesi'nin gerçekleştireceği olağan genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Ümit Sağır ve listesindeki isimler, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

        Sağır, ziyarette yaptığı konuşmada, iyi bir ekiple yola çıktıklarını belirterek, "Trabzon futbolunun potansiyeline inanıyoruz. Birlikte başaracağız, birlikte değiştireceğiz. Hep birlikte Trabzon futbolunu hak ettiği yere taşıyacağız. Bu seçimde değerli üyelerimizin desteğiyle Trabzon futbolunda yeni bir dönemi başlatacağız." dedi.

        Herkesten destek beklediklerini ifade eden Sağır, yenilikçi projelerle Trabzon futbolunda devrim yapmak istediklerini de anlatarak, şunları kaydetti:

        "Trabzon futbolunu daha ileriye taşımak, genç yeteneklere daha iyi imkanlar sunmak ve yeni projelerle geleceğe güçlü adımlarla yürümek için bu yola çıktık. Türkiye'de ilk kez uygulanacak, 'Dijital Altyapı Gelişim Programı' ile genç yeteneklerimizin gelişimini dijital platformlar üzerinden takip edeceğiz. Eğitim videoları, antrenman programları ve performans analizleri artık parmakların ucunda. Futbol okulları ile akademik eğitim kurumları arasında kuracağımız işbirlikleri ile gençlerimize hem futbol hem de akademik başarı sağlama imkanı sunacağız. Yetenekli gençlerimiz, futbol kariyerlerinin yanı sıra güçlü bir akademik temel ile de desteklenecek. 'e-Spor ve Futbol Entegrasyon Programı' ile gençlerimizi hem sahada hem de dijital arenada destekleyeceğiz. e-Spor takımları kurarak gençlerimizin teknolojiye olan ilgisini futbola yönlendireceğiz."

        Sağır, futbolun toplumsal faydasını arttırmak için "Futbol ile Sosyal Dönüşüm" projelerini hayata geçireceklerini vurgulayarak, "Dezavantajlı bölgelerde futbol sahaları inşa ederek, gençlerimize spor yapma imkanı sunacağız. Trabzon futbolunda çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için yeşil enerji projeleri ve çevre dostu tesisler kuracağız. Enerji verimliliği ve çevre bilinci ile geleceğe temiz bir miras bırakacağız. Antrenörlerimizin çok büyük sorunları var. O sorunları temeline inerek çözeceğiz. Çalışma alanlarının modernizasyon konusunda da takip ettiğimiz sonular var. Bunların düzeltilmesi için gayret göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Güneşlenmek için sakin bir yer
        Güneşlenmek için sakin bir yer
        Kabine toplanıyor: Masada neler var?
        Kabine toplanıyor: Masada neler var?
        'Öz çocuklarına da istismar' iddiası! İğrençliği bitmiyor!
        'Öz çocuklarına da istismar' iddiası! İğrençliği bitmiyor!
        Gaziantep'te konteynerden vahşet çıktı!
        Gaziantep'te konteynerden vahşet çıktı!
        Çin'in Çang'ı 6 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzünde
        Çin'in Çang'ı 6 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzünde
        Mayıs ayında kaç kadın öldürüldü?
        Mayıs ayında kaç kadın öldürüldü?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor

        Benzer Haberler

        Trabzon'da yeni makine ikmal yerleşkesinde sona gelindi
        Trabzon'da yeni makine ikmal yerleşkesinde sona gelindi
        Trabzon'da Boztepe mezarlığı alanı büyütülüyor
        Trabzon'da Boztepe mezarlığı alanı büyütülüyor
        Trabzon'da "Doğu Karadeniz'de Alternatif Turizm Markalaşma Yolunda" çalışta...
        Trabzon'da "Doğu Karadeniz'de Alternatif Turizm Markalaşma Yolunda" çalışta...
        Sümela Manastırı'nın ziyaretçi sayısı yaz yoğunluğu başlamadan artışa geçti
        Sümela Manastırı'nın ziyaretçi sayısı yaz yoğunluğu başlamadan artışa geçti
        Trabzon'da "Teknoloji Festivali" sona erdi
        Trabzon'da "Teknoloji Festivali" sona erdi
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'deki "Çay Mitingi"nde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'deki "Çay Mitingi"nde konuştu: