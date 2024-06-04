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        Trabzon'da dilencilik yaptığı belirlenen 354 kişiye müdahale edildi

        Trabzon'da 5 ayda dilencilik yaptığı belirlenen 354 kişiye müdahale edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:57 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:57
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        Trabzon'da dilencilik yaptığı belirlenen 354 kişiye müdahale edildi
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        Trabzon'da 5 ayda dilencilik yaptığı belirlenen 354 kişiye müdahale edildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince vatandaşın huzur ve güvenliği için alınan tedbirler kapsamında şehrin muhtelif yerlerinde dilencilere karşı operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

        Yıl içerisinde müdahale edilen 354 dilenciden 3'ü hakkında idari işlem yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Yedi kişiden oluşan ikisi motorlu olmak üzere 2 ekibimiz sürekli dilencilikle mücadele konusunda çalışmalarını yürütüyor. Bunlara ek olarak tüm ilçelerdeki zabıta ekiplerimiz de çalışmalarını aynı kararlılıkla yürütüyor." ifadelerine yer verildi.

        Çalışmaların, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi ile koordineli şekilde devam ettiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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