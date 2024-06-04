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        Of'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:25 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:25
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        Of'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Trabzon'un Of ilçesinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        28 Şubat İlkokulu idaresince organize edilen kampanya kapsamında öğretmen ve veliler, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve 28 Şubat İlkokulu Müdürü Abdullah Hacıömeroğlu, kampanyaya destekte bulunan herkese teşekkür etti.

        Kabahasanoğlu, bağış dolayısıyla verilen madalyayı, gelecekte gönüllü kan bağışçısı olma sözünü aldığı bir öğrenciye hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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