Of'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kabahasanoğlu, bağış dolayısıyla verilen madalyayı, gelecekte gönüllü kan bağışçısı olma sözünü aldığı bir öğrenciye hediye etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve 28 Şubat İlkokulu Müdürü Abdullah Hacıömeroğlu, kampanyaya destekte bulunan herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.