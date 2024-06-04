Trabzon'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 9 kişi yaralandı
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Sis Dağı Yaylası'na hareket halindeki Haşim K'nin kullandığı 28 ADH 522 plakalı hafif ticari araç, Şıhkıranı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4'ü çocuk 9 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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