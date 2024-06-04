Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 9 kişi yaralandı

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:35 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 9 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

        Sis Dağı Yaylası'na hareket halindeki Haşim K'nin kullandığı 28 ADH 522 plakalı hafif ticari araç, Şıhkıranı mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4'ü çocuk 9 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Sırtladığı bir kadının cesedi! Vahşette sır perdesi aralandı!
        Sırtladığı bir kadının cesedi! Vahşette sır perdesi aralandı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        İran'da seçime doğru
        İran'da seçime doğru
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Çöp ev davasında verilen cezaya anneden tepki: Gerekirse AİHM'e gideceğim
        Çöp ev davasında verilen cezaya anneden tepki: Gerekirse AİHM'e gideceğim
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi

        Benzer Haberler

        Of'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Of'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Trabzon'da dilencilik yaptığı belirlenen 354 kişiye müdahale edildi
        Trabzon'da dilencilik yaptığı belirlenen 354 kişiye müdahale edildi
        Doğu Karadeniz'den 5 ayda yaklaşık 681,3 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Doğu Karadeniz'den 5 ayda yaklaşık 681,3 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        TÜFAD Trabzon Şubesi Başkan adayı Ümit Sağır, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyare...
        TÜFAD Trabzon Şubesi Başkan adayı Ümit Sağır, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyare...
        Trabzon'da yeni makine ikmal yerleşkesinde sona gelindi
        Trabzon'da yeni makine ikmal yerleşkesinde sona gelindi
        Trabzon'da Boztepe mezarlığı alanı büyütülüyor
        Trabzon'da Boztepe mezarlığı alanı büyütülüyor