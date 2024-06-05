Milli Mücadele'nin İstikbal gazetesi yurt dışından araştırmacılara da kaynak oluyor

Trabzon milletvekili olarak 1939'da TBMM'ye giren, devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı da yapan Barutçu'nun çıkardığı gazete, Milli Mücadele sırasında halkı bilgilendirmek için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının

Barutçu'nun başyazarlığını yaptığı gazete, yayım hayatını Mart 1924'e kadar sürdürdü.

Faik Ahmet Barutçu tarafından Milli Mücadele'yi desteklemek üzere kurulan İstikbal gazetesinin ilk sayısı Kasım 1918'de çıktı.

ENES SANSAR - Milli Mücadele döneminde Trabzon'da yayınlanan, bu doğrultuda sayfalarında Anadolu Ajansının da haberlerine yer verilen İstikbal gazetesi, dijital ortamda araştırmacıların çalışmalarına ışık tutuyor.

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