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        Milli Mücadele'nin İstikbal gazetesi yurt dışından araştırmacılara da kaynak oluyor

        ENES SANSAR - Milli Mücadele döneminde Trabzon'da yayınlanan, bu doğrultuda sayfalarında Anadolu Ajansının da haberlerine yer verilen İstikbal gazetesi, dijital ortamda araştırmacıların çalışmalarına ışık tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:22 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:22
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        Milli Mücadele'nin İstikbal gazetesi yurt dışından araştırmacılara da kaynak oluyor
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        ENES SANSAR - Milli Mücadele döneminde Trabzon'da yayınlanan, bu doğrultuda sayfalarında Anadolu Ajansının da haberlerine yer verilen İstikbal gazetesi, dijital ortamda araştırmacıların çalışmalarına ışık tutuyor.

        Faik Ahmet Barutçu tarafından Milli Mücadele'yi desteklemek üzere kurulan İstikbal gazetesinin ilk sayısı Kasım 1918'de çıktı.

        Barutçu'nun başyazarlığını yaptığı gazete, yayım hayatını Mart 1924'e kadar sürdürdü.

        Trabzon milletvekili olarak 1939'da TBMM'ye giren, devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı da yapan Barutçu'nun çıkardığı gazete, Milli Mücadele sırasında halkı bilgilendirmek için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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