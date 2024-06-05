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        Trabzon'da kancaya takılan martı kurtarıldı

        Trabzon'da ayağı ve gagasının kancaya takılması nedeniyle suda mahsur kalan martı, durumu fark eden kişi tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:45 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:45
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        Trabzon'da kancaya takılan martı kurtarıldı
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        Trabzon'da ayağı ve gagasının kancaya takılması nedeniyle suda mahsur kalan martı, durumu fark eden kişi tarafından kurtarıldı.

        Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi sahilinde koşan İsmail Nebioğlu, denizde çırpınan martıyı fark etti.

        Denize giren Nebioğlu, bir ayağına ve gagasına balık tutmak için kullanılan kanca takılan martıyı alarak kıyıya çıkarttı.

        Nebioğlu'nun kancadan kurtardığı martı, uçarak bölgeden uzaklaştı.

        Öte yandan Nebioğlu, oğlunun cep telefonuyla kaydettiği bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Nebioğlu, gazetecilere, martının başının ve kanatlarının aynı yerde denize girip çıktığını gördüğünü belirterek, "Temkinli şekilde yüzerek martının yanına gittim çünkü ağ olursa ben de takılabilirim diye düşündüm. Zarar vermeden martıyı kurtardım, yeniden denize doğdu uçtu. Martıyı kurtardığım için mutlu oldum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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