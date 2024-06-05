Trabzon'da kancaya takılan martı kurtarıldı

Trabzon'da ayağı ve gagasının kancaya takılması nedeniyle suda mahsur kalan martı, durumu fark eden kişi tarafından kurtarıldı.

Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi sahilinde koşan İsmail Nebioğlu, denizde çırpınan martıyı fark etti.

Denize giren Nebioğlu, bir ayağına ve gagasına balık tutmak için kullanılan kanca takılan martıyı alarak kıyıya çıkarttı.

Nebioğlu'nun kancadan kurtardığı martı, uçarak bölgeden uzaklaştı.

Öte yandan Nebioğlu, oğlunun cep telefonuyla kaydettiği bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.