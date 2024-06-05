Doğu Karadeniz yaylalarına büyükbaş hayvanlarla göç başladı

Uzun ve zahmetli yolculuğun ardından varılan yaylalarda yaklaşık 4 ay geçirecek yöre sakinleri, meralarda otlatacakları hayvanların sütünden yoğurt, peynir, çökelek ve tereyağı yaparak kışa hazırlanacak.

Sabahın ilk ışıklarıyla yola koyulan yöre sakinleri, hayvanlarıyla yeşilin her tonunu barındıran orman, çayır ve yollardan geçerek ilçeye bağlı yaylalara ulaşıyor.

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