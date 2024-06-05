Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 32'si Trabzon'dan yapıldı

Türkiye'nin ocak-mayıs dönemindeki fındık ihracatının değerde yüzde 32'si Trabzon'daki firmalarca gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeden 5 aylık dönemde yapılan 126 bin 561 ton fındık ihracatından 1 milyar 18 milyon 752 bin dolar gelir sağlandığını belirtti.

Trabzon'dan yapılan fındık ihracatına dikkati çeken Cirav, "Kentten yılın ilk 5 ayında yapılan fındık ihracatı 38 bin 292 ton karşılığı 324 milyon 93 bin dolara ulaştı. Toplam fındık ihracatının değerde yüzde 32'lik kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi." bilgisini paylaştı.