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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi otobüsleri YKS'ye girecek öğrencileri ücretsiz taşıyacak

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını ve ek seferler konulacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 10:18 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:18
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi otobüsleri YKS'ye girecek öğrencileri ücretsiz taşıyacak
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını ve ek seferler konulacağını bildirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 8-9 Haziran'da yapılacak YKS'ye girecek öğrencilerin ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için haftasonu şehir merkezi ve ilçelerde tam kapasiteyle çalışacak.

        Belediye, öğrenci yoğunluğunun olduğu Kireçhane, Beşirli 2, Trabzon-Gürbulak, Aydınlıkevler, Çimenli Kavala-Kuran Kursu, Özkaymaklı, Düzyurt ve Telsiztepe hattına ek seferler düzenleyecek.

        Saat 08.00'da hareket eden Trabzon-Tonya ile Trabzon-Şalpazarı seferleri, yapılan düzenlemeyle saat 07.00'de kalkacak. Ayrıca hafta sonu final sınavları nedeniyle Gülbahar Hatun Kız Yurdu hattı aktif edilecek. 9 Haziran Pazar günü ise cumartesi günü ile aynı sefer saatleri uygulanacak ve sınava giren öğrenciler, belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanacak.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizin sınav stresini azaltmak ve ulaşım konusundaki endişelerini gidermek için ekiplerimizle hafta sonu yoğun mesaide olacağız. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşıma araçlarımıza ek seferler koyarak öğrencilerimizi ücretsiz taşıyacağız. Öğrencilerimizin başarılı olmaları için elimizden gelen desteği sunmak en büyük önceliğimizdir. Bu vesileyle tüm öğrencilere sınavda başarılar diliyor, gelecekleri için umut dolu bir adım atmalarını temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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