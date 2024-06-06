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        Trabzon'da pistten çıkarak deniz kenarında durabilen uçağın pilotlarının yargılanması sürdü

        Trabzon Havalimanı'nda 5 yıl önce pistten çıkarak denize metreler kala durabilen Ankara-Trabzon uçağının pilotlarının yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 14:21 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:21
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        Trabzon'da pistten çıkarak deniz kenarında durabilen uçağın pilotlarının yargılanması sürdü
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        Trabzon Havalimanı'nda 5 yıl önce pistten çıkarak denize metreler kala durabilen Ankara-Trabzon uçağının pilotlarının yargılanmasına devam edildi.

        Trabzon 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018'de yolcu uçağının pistten çıkarak denize metreler kala durabildiği kaza sonucu hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuksuz yargılanan birinci pilot Ender Bayraktar ve ikinci pilot İrfan Yavuz'un avukatları katıldı.

        Mahkeme başkanı, duruşmaya katılma talebinde bulunan müştekilerden S.G'ye ait ibraname örneği dosyada bulunmadığından hava yolu şirketine yazı yazılarak ibranamenin sorulmasına, örneğinin mahkemeye gönderilmesinin ve ilgili noterlikten ibraname örneklerinin istenmesine karar verdi.

        Sanık avukatlarının beyanlarının ardından duruşma, sanıkların mevcut halinin devamına karar verilerek ertelendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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