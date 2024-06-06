Üniversite öğrencileri Ortahisar Belediyesine kedi kulübesi hediye etti

Trabzon'da üniversite öğrencileri "Kimse Evsiz Kalmasın Projesi" kapsamında yaptıkları kedi kulübelerini Ortahisar Belediyesine teslim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Bölümü öğrencisi Osman Candan ile İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi Aybars Arık, kendi imkanlarıyla 3 kedi kulübesi yaptı.

Öğrenciler, makamında ziyaret ettikleri Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya şehrin uygun yerlerinde kullanılması için kulübeleri teslim etti.