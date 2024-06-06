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        Üniversite öğrencileri Ortahisar Belediyesine kedi kulübesi hediye etti

        Trabzon'da üniversite öğrencileri "Kimse Evsiz Kalmasın Projesi" kapsamında yaptıkları kedi kulübelerini Ortahisar Belediyesine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 15:58 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:58
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        Üniversite öğrencileri Ortahisar Belediyesine kedi kulübesi hediye etti
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        Trabzon'da üniversite öğrencileri "Kimse Evsiz Kalmasın Projesi" kapsamında yaptıkları kedi kulübelerini Ortahisar Belediyesine teslim etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Bölümü öğrencisi Osman Candan ile İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi Aybars Arık, kendi imkanlarıyla 3 kedi kulübesi yaptı.

        Öğrenciler, makamında ziyaret ettikleri Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya şehrin uygun yerlerinde kullanılması için kulübeleri teslim etti.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaya, üniversite öğrencilerinin proje kapsamında ahşaptan kedi evi yaptığını belirtti.

        Kaya, hayvan dostu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Sokaktaki canlara sahip çıkmak için bir kampanya da başlatmıştık. Yakın geçmişte bir çağrı yaptık. Sütlaç ismini verdiğimiz sokak kedisini de sahiplendik. Trabzon'daki bütün hemşehrilerimize sokak hayvanlarını sahiplenme konusunda çağrıda bulunduk. Sizin de bu kedi evi hibeniz bizim için çok kıymetli, emeğinize sağlık. Tam bizim bu çağrımıza uygun bir bağış oldu. Teşekkür ediyoruz, emeklerinize sağlık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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