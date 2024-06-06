Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Of Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 17:44 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Of Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Of Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen serginin açılışında, emeği geçenleri tebrik etti.

        Yapılan çalışmaların, eğitimin gerçek anlamda tabana yayıldığını gösterdiğini belirten Demirer, "Merkezimiz maşallah fabrika gibi üretim yapıyor. Haklı talepleriniz ve çalışmalarınızda her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahsanoğlu ise sergide, kursiyerlerin tarafından üretilen el emeği, göz nuru 2 bine yakın eserin yer aldığını ifade ederek, "Yaygın eğitimi en az örgün eğitim kadar önemli görüyoruz. 7'den 70'e tüm Of'a hizmet veriyoruz. Bugün itibarıyla Bakanlığın koyduğu hedefin üzerinde kurs ve kursiyer sayısına ulaştık." dedi.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Şevket Şahin de kurumun çalışmaları hakkında bilgi vererek. 1 Ocak 2024'ten bu zamana kadar 260 kurs açıp 4 bin 50 kursiyere ulaştıklarını aktardı.

        Konuşmaların ardından Of Halk Eğitim Merkezi müzik öğretmeni Halil Yavuz ve ekibi mini konser verdi.

        Programda başarılı çalışmaları dolayısıyla öğretmen ve usta öğreticilere teşekkür belgesi verildi.

        Açılışa, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin, Trabzon Müftüsü Selami Aydın, Of Müftüsü Özcan Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, daire amirleri ve vatandaşlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biden'dan bir gaf daha!
        Biden'dan bir gaf daha!
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu: Katil kayınbiraderi çıktı
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu: Katil kayınbiraderi çıktı
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "14. Uluslararası Sanat Günleri" başladı
        Trabzon'da "14. Uluslararası Sanat Günleri" başladı
        Üniversite öğrencileri Ortahisar Belediyesine kedi kulübesi hediye etti
        Üniversite öğrencileri Ortahisar Belediyesine kedi kulübesi hediye etti
        Trabzon'da pistten çıkarak deniz kenarında durabilen uçağın pilotlarının ya...
        Trabzon'da pistten çıkarak deniz kenarında durabilen uçağın pilotlarının ya...
        Trabzon'da "Kodlamanın Gücü Adına" etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da "Kodlamanın Gücü Adına" etkinliği düzenlendi
        Sağlıkçıların "Farabi Nağme" grubu kulakların pasını silecek
        Sağlıkçıların "Farabi Nağme" grubu kulakların pasını silecek
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi otobüsleri YKS'ye girecek öğrencileri ücretsi...
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi otobüsleri YKS'ye girecek öğrencileri ücretsi...