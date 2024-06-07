Avrasya Basın Yayın Birliği üyelerinden KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'ya ziyaret

Avrasya Basın Yayın Birliği Trabzon Şube Başkanı Cemal Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Çuvalcı, Yıldız ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi.

Yıldız, "Üniversitemiz Rektörü ve ekibinin yaptığı çalışmaları yakından takip etmekte, Trabzon'un incisi konumunda olan KTÜ'yü üst sıralara çıkarmak için gösterilen gayrete şahitlik etmekteyiz. Bu anlamda Rektörümüz nezdinde yönetimine ve üniversite camiasına başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.