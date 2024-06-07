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        Şehit Necmi Çakır Voleybol Turnuvası sona erdi

        Trabzon'un Of ilçesinde Şehit Necmi Çakır anısına organize edilen voleybol turnuvasında "Filenin Uşakları" adlı takım şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 10:12 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:12
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        Şehit Necmi Çakır Voleybol Turnuvası sona erdi
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        Trabzon'un Of ilçesinde Şehit Necmi Çakır anısına organize edilen voleybol turnuvasında "Filenin Uşakları" adlı takım şampiyon oldu.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Of Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 24 takım mücadele etti.

        Turnuvanın final maçında Bölümlüspor'u 3-0 yenen Filenin Uşakları takımı birinciliği elde etti.

        Bölümlüspor'un ikinci olduğu turnuvada, üçüncülüğü ise Gürpınarspor elde etti.

        Şampiyon takıma kupa ve madalyalarını Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve şehidin babası Fahri Çakır verdi.

        Kaymakam Demirer, turnuvaya katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, "Bu vesileyle kahraman şehidimiz Necmi Çakır ağabeyimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." dedi.

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