Trabzon'da "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" sergisi açıldı

Trabzon'da, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında "Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm" sergisi açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde düzenlenen sergide, Hami Yıldırım İlkokulu, Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu, Akçaabat Kavaklı Ortaokulu ve Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi Özel Yürekler Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin 3 ayda topladığı plastik, metal, tekstil, kağıt ve ahşap atık malzemelerden tasarladıkları objeler yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Dünya Çevre Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, "Çevre çok önemli bir kavram. Teknolojinin hızlı gelişimi insanımızın yaşamına kolaylıklar sağladı ve hayat standardını yükseltti. Ancak çevreye zarar veren negatif etkilerle de karşılaşıyoruz. Bu nedenle gerekli tedbirleri almalı ve çevre bilincini oluşturmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.